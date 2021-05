Hocus Pocus 2: Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy confermate

In un tweet, Disney+ conferma che il cast di Hocus Pocus 2, in arrivo ad autunno 2022, vedrà il ritorno delle tre attrici del film originale.

Sono giorni intensi per i canali social di Disney+, ma a quanto pare lo sono anche per quelli del regista Adam Shankman, ora sul set di Disenchanted / Come d’incanto 2 ma precedentemente anche destinato a dirigere Hocus Pocus 2, che aveva preannunciato novità in proprio in questi giorni.

Ed effettivamente il cineasta californiano è stato di parola, prima con l’annuncio dell’inizio delle riprese del nuovo film con Amy Adams e ora, indirettamente, con questo relativo al curioso sequel di un piccolo cult degli anni ’90, naturalmente visionabile su Disney+.

It’s all just a bunch of Hocus Pocus 2️⃣ Bette Midler, Sarah Jessica Parker, and Kathy Najimy will reprise their roles as the delightfully wicked Sanderson Sisters in #HocusPocus2, coming fall 2022 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/gr3B0Z1JcA — Disney+ (@disneyplus) May 20, 2021

“It’s all just a bunch of Hocus Pocus” dice il post originale, tradotto nella versione italiana con “Sono solo delle ridicole superstizioni”. Oltre che il nuovo logotitolo, scopriamo così che Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, già protagoniste del lungometraggio originale, torneranno in questo nuovo, che uscirà su Disney+ proprio in tempo, sembrerebbe, per Halloween 2022.

"Sono solo delle ridicole superstizioni" ✨ Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy ritornano nel ruolo delle malvagie Sorelle Sanderson in Hocus Pocus 2️⃣, in arrivo nell'autunno del 2022 su #DisneyPlus. #HocusPocus pic.twitter.com/0e4BUohR1b — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) May 20, 2021

La regia di Hocus Pocus 2, come sappiamo, sarà ora affidata ad Anne Fletcher, che seguirà le orme del regista del primo film, Kenny Ortega.

Questa la sinossi del primo film:

Tre eccentriche streghe del 1700 vogliono recuperare la loro giovinezza lanciando un incantesimo sulla città. Ma prima devono rimettersi in sesto e battere tre ragazzini e un gatto parlante.

