The School For Good And Evil: prime immagini del film Netflix con Charlize Theron

Netflix rilascia le prime foto da The School For Good And Evil, tratto dalla famosa serie di romanzi e con tra i protagonisti Charlize Theron e Kerry Washington.

Annunciato giusto un anno fa, ecco che The School For Good And Evil si riaffaccia sulle scene con le prime foto ufficiali, rilasciate da Netflix e prontamente ritweetate dal cast protagonista degli scatti, ovvero il regista Paul Feig e due delle protagoniste, Charlize Theron e Kerry Washington.

Charlize Theron is Lady Lesso! 😈

Kerry Washington is Professor Dovey! 😇

Paul Feig is Paul Feig! 🎬 Take a peek behind the scenes of THE SCHOOL FOR GOOD AND EVIL, a new Netflix original fantasy film based on the bestselling book series by Soman Chainani. pic.twitter.com/DOjrx1Smmd — NetflixFilm (@NetflixFilm) May 18, 2021

In una foto, le due attrici posano scherzose col regista, mentre le altre due sembrano proprio foto di scena, mostrando due degli insegnanti più caratteristici che vedremo in questo film, ovvero Lady Lesso (Charlize Theron) e la Professoressa Dovey (Kerry Washington).

First look at Lady Lesso and Professor Dovey of the School for Good and Evil, apparently hanging with the swing choir teacher of good and evil. Every day with these two powerhouses is a joy. #schoolforgoodandevil #timeofmylife pic.twitter.com/9Goz5zupJc — Paul Feig (@paulfeig) May 18, 2021

The School For Good And Evil (L’Accademia del Bene e del Male, nella traduzione italiana dei romanzi) è il primo libro della serie scritto da Soman Chainani, diventato subito un bestseller nella classifica del New York Times. Il romanzo è il primo di sei nella serie, che ha venduto oltre due milioni e mezzo di copie ed è stato tradotto in 30 lingue in sei continenti, generando un seguito globale.

La versione live action vede come regista Paul Feig (Un piccolo favore, Ghostbusters, Spy) portare sullo schermo una sceneggiatura di David Magee (Vita di Pi, Il ritorno di Mary Poppins, Neverland – Un sogno per la vita) e Laura Solon (La festa prima delle feste, Let It Snow) tratta dall’omonimo romanzo.

Questa la sinossi ufficiale:

Le grandi amiche Sophie e Agatha stanno per scoprire che scuola frequentano le leggende delle fiabe: l’Accademia del Bene e del Male, dove ragazzi e ragazze normali imparano come diventare i buoni e i cattivi delle favole. Con ambizioni da principessa, Sophie è convinta che sarà scelta per l’Accademia del Bene unendosi al gruppo di diplomate del calibro di Cenerentola e Biancaneve. Mentre Agatha, con il suo aspetto funereo e il suo perfido gatto, sembra essere perfetta per il ruolo di cattiva nell’Accademia del Male. Ma presto le sorti delle ragazze si rovesciano: Sophie entra nell’Accademia del Male e Agatha in quella del Bene. E se l’errore fosse il primo segno verso la scoperta della vera natura delle due protagoniste? La loro amicizia sarà messa alla prova in questa storia emozionante e divertente in cui l’unico modo per sopravvivere a una favola è viverla in prima persona.

