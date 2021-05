The Batman: nuove foto del Cavaliere Oscuro e del controverso look di Riddler

La lavorazione di The Batman, prossimo film stand-alone con il popolarissimo supereroe, è stata a dir poco travagliata, con una data di rilascio nei cinema attualmente prevista fra poco meno di un anno, il 4 marzo 2022 (perlomeno negli States). Nel frattempo, il dibattito sui costumi dei personaggi impazza: un calendario di prossima uscita ci permette di dare uno sguardo più approfondito al look e al design della pellicola.

Oltre ad alcuni artwork indubbiamente molto belli, abbiamo ora la possibilità di ammirare un paio di nuovi profili di Batman, che mostrano bene alcuni dettagli dell’armatura e del cappuccio, ma quello che ha destato più scalpore è stata l’illustrazione dedicata a Riddler (o Enigmista, come adattato in alcune versioni del personaggio), qui interpretato da Paul Dano.

New Promo Images for Matt Reeves’ ‘The Batman’ (2022) have surfaced…and holy sh*t does Robert Pattinson look amazing in the Bat Suit. The film hits theaters March 4, 2022. pic.twitter.com/crnYMGJMcu — DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) May 19, 2021

Nel primo trailer rilasciato da Warner Bros., il personaggio si intravede per brevi istanti e non era ben chiaro il design, decisamente “strano” rispetto a come viene usualmente raffigurato, quantomeno nello scherma dei colori. C’era chi metteva addirittura in dubbio che fosse lui o che non fosse preso da un momento particolare della pellicola in cui è, per un motivo o per un altro, travestito e comunque non con il costume “standard”.

What do you all think of Paul Dano’s Riddler look for THE BATMAN? pic.twitter.com/dEDxFOtDDZ — Walt (@Uber_Kryptonian) May 18, 2021

Eppure, il calendario dedica una sua pagina al personaggio (che quindi è decisamente uno dei personaggi top) e lo fa con questo bizzarro design, che sta scatenando i commenti dei fan sui social, dato il suo essere a metà strada tra L’Uomo di latta de Il Mago di Oz e uno degli identikit del famigerato Killer dello zodiaco, con questo sinistro cappuccio (nonché questi occhiali così apparentemente stonati, che nel trailer erano sostituiti con occhiali protettivi da laboratorio).

The Zodiac Killer is clearly a huge inspiration for the design of the Riddler pic.twitter.com/5s0JaLjmHI — 🦇 Matt 🎬 ❓0❓❓ (@mattlikesfilm) May 18, 2021

Inoltre, perché l’illustrazione è in toni di grigio e non presenta il costume in verde (seppur verde scuro come nel trailer e non in una tonalità più squillante, come da tradizione)? Un piccolo mistero su cui dovremo scervellarci ancora a lungo, perlomeno fino all’uscita del prossimo trailer di The Batman

I have no issue with the Riddler's new look in The Batman 2022. He looks frightening and iconic in his own unique way. It's an intriguing reinterpretation of this character. We've had plenty of classic Riddler looks on screen now so I'm fully embracing this fresh take. pic.twitter.com/2JucwjOsef — Channel Pup (@channel_pup) May 18, 2021

