Quelli che mi vogliono morto dal 3 giugno in digitale

Quelli che mi vogliono morto è il thriller con protagonista il Premio Oscar Angelina Jolie, e diretto da Taylor Sheridan, arriva in Italia in esclusiva digitale da giovedì 3 Giugno, disponibile per l’acquisto ed il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali. Da poco è stato diffuso anche il trailer del lungometraggio.

il film della New Line Cinema è diretto da Taylor Sheridan. L’attrice premio Oscar, Angelina Jolie (“Ragazze interrotte”, i film “Maleficent”) interpreta Hannah, un’esperta pompiere paracadutista, ancora scossa per non essere riuscita a salvare tre vite da un incendio, che incontra un ragazzino di dodici anni traumatizzato e senza nessuno a cui rivolgersi.

Fanno parte del cast Nicholas Hoult (i film “X-Men”), Finn Little (“Reckoning”), Aiden Gillen (“Il Trono di Spade”, “Peaky Blinders”), Medina Senghore (“Happy!”), Tyler Perry (“Vice – L’uomo nell’ombra”, “L’amore bugiardo – Gone Girl”), Jake Weber (“Midway”, “Homeland: Caccia alla spia”) e Jon Bernthal (“Le Mans ’66 – La Grande Sfida”, “I segreti di Wind River”).

Il candidato all’Oscar Taylor Sheridan (“Hell or High Water”, “I segreti di Wind River”) ha diretto il film da una sceneggiatura di Michael Koryta, Charles Leavitt e Sheridan stesso, basata sul libro di Koryta. I produttori sono Steven Zaillian, Garrett Basch, Aaron L. Gilbert, Kevin Turen e Sheridan, mentre Steven Thibault, Ashley Levinson, Andria Spring, Jason Cloth, Richard McConnell, Kathryn Dean, Michael Friedman, Daria Cercek e Celia Khong sono i produttori esecutivi.

Il team creativo del regista che ha lavorato dietro le quinte, comprende il direttore della fotografia de “I segreti di Wind River” Ben Richardson, lo scenografo Neil Spisak, la costumista Kari Perkins, il montatore di “Yellowstone” Chad Galster, e il compositore Brian Tyler.

