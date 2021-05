Nine Perfect Strangers arriva su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video distribuirà in esclusiva la serie con Nicole Kidman, intitolata Nine Perfect Strangers.

La serie drammatica Nine Perfect Strangers, con Nicole Kidman e Melissa McCarthy, basata sull’omonimo romanzo del 2018 dell’autrice australiana di Big Little Lies Liane Moriarty e diretta e prodotta da Jonathan Levine, farà il suo debutto in esclusiva su Amazon Prime Video in Italia e in altri Paesi – tranne Stati Uniti e Cina – più avanti quest’anno.

Ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione, ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro Masha (Kidman), la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e dei loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta.

Girato in Australia, il cast include Nicole Kidman e Melissa McCarthy, per la prima volta insieme sullo schermo, con Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten, e Samara Weaving.

Il team di executive producer di Nine Perfect Strangers è lo stesso dietro alle serie internazionali Big Little Lies – che ha vinto otto Emmy e quattro Golden Globe – e la serie nominata ai Golden Globe The Undoing: Blossom Films di Nicole Kidman, Made Up Stories di Bruna Papandrea e David E Kelley. Diretto e prodotto da Jonathan Levine, e distribuito dalla Endeavor Content, la serie in otto episodi sarà disponibile per i clienti Prime Video in diversi Paesi del mondo.

Nicole Kidman ha affermato sul progetto: