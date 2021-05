Batman: Caped Crusader, una nuova serie animata unisce Bruce Timm e J.J. Abrams

Se l’universo cinematografico del personaggio sembra un po’ in balia delle correnti, con una Justice League rimasta “a metà” e un nuovo film reboot all’orizzonte che ancora non sappiamo se avrà un effettivo seguito, il destino del Cavaliere Oscuro in tv appare più programmatico e ricco di sorprese: tra queste, l’annuncio di una nuova serie animata dal cast molto importante e dal titolo Batman: Caped Crusader.

Si tratta di un reimagining della mitologia del personaggio voluto direttamente da Warner Bros. Animation in collaborazione con la Bad Robot Productions e la casa di produzione 6th & Idaho.

J.J. Abrams, insieme a Matt Reeves, figurano tra i produttori, tornando a lavorare insieme per un progetto di ampio respiro che diverrà presto importantissimo per tutto il fandom di Batman.

La serie, ordinata con HBO Max e Cartoon Network in mente, vedrà infatti anche il ritorno del leggendario Bruce Timm, l’uomo che insieme a Paul Dini, tramite Batman: The Animated Series, creò il DC Animated Universe, realizzando alcuni dei cartoon supereroici più belli di sempre e creando alcuni elementi e personaggi entrati poi nel canone di Batman, tra cui Harley Quinn.

È sempre divertente nutrire l’insaziabile appetito dei fan per tutto quello che ha a che fare con Batman. Batman: Caped Crusader intratterrà sia neofiti che fan di lungo corso e, con un team creativo così impressionante dietro, sappiamo già che abbiamo un classico per le mani in lavorazione

ha affermato Tom Ascheim, Presidente di Warner Bros. Global Kids.

Il commento di Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves, invece, è stato

Siamo più che entusiasti di lavorare insieme per riportare indietro questo personaggio, per raccontare nuove storie a Gotham City. La serie sarà emozionante, cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman, mentre andrà a fondo della psicologia di questi iconici personaggi. Non vediamo l’ora di condividere questo nuovo mondo.

Non abbiamo, al momento, ancora date (seppur indicative) per il debutto della serie sugli schermi né altri dettagli su artisti coinvolti e trame che verranno raccontate.

