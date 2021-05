Android ha più di 3 miliardi di utenti in tutto il mondo

Android supera il traguardo dei 3 miliardi di device attivi, ossia grossomodo il triplo del numero di iPhone in circolazione.

19—Mag—2021 / 9:16 AM

Al mondo ci sono oltre 3 miliardi di device Android. L’annuncio arriva dal VP del product management di Google, in occasione della Google I/O 2021. L’ultimo annuncio risaliva al 2019, nel frattempo in questi due anni il sistema operativo ha guadagnato 500 milioni di device. Nel 2017 Android era installato su 2 miliardi di device in tutto il mondo.

Insomma, il sistema operativo sta crescendo ad una velocità incredibile. Il numero, per la cronaca, tiene conto esclusivamente dei device con installato il Google Play Store. Significa che non conteggia le versioni personalizzate di Android, o quelle senza i servizi di Google. Mancherebbero, dunque, all’appello sicuramente i Fire di Amazon e gli ultimi smartphone di Huawei. Volendo parlare in generale dei sistemi operativi basati su Android, il numero di device attivi sarebbe quindi un pochino più alto.

E iOS? Il numero ci è arrivato da Apple non troppo tempo fa. Oggi esistono oltre 1 miliardo di iPhone attivi in tutto il mondo. Un terzo dei device Android, che però sono frammentati in decine di brand diversi.