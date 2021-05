Travis Knight, dopo Bumblebee, ora al lavoro su Uprising, action thriller vampirico

Dopo le riuscite esperienze con Bumblebee e Kubo e la spada magica, Travis Knight trasporrà al cinema il romanzo A People’s History of the Vampire Uprising.

Negli ultimi anni Travis Knight, già CEO di Laika Entertainment, si è fatto un nome a Hollywood per la sua innata capacità di portare a casa pellicole di qualità con budget relativamente modesti, come dimostrato con lo spin off dei Transformers dedicato a Bumblebee.

Ora l’eclettico cineasta (a suo agio sia con l’animazione che coi live action) è alle prese con una nuova sfida: un action thriller a tinte horror, tratto dal romanzo A People’s History of the Vampire Uprising di Raymond Villareal e trasposto in sceneggiatura da Jeremy Slater, Jay Basu, JD Payne e Patrick McKay.

I produttori saranno Shawn Levy e Dan Cohen tramite la 21 Laps, con un arrivo finale previsto su Netflix: l’abilità di fare tanto con poco di Knight giocherà un ruolo fondamentale nella produzione.

Non sono noti altri particolari in merito a parte uno stralcio di sinossi: l’azione si svolgerà in un mondo sconvolto da un’epidemia che trasforma la popolazione in vampiri, e la protagonista, l’agente della CIA Lauren Webb, sarà costretta a una corsa contro il tempo per scoprire la verità dietro una minaccia che rischia di spazzar via l’umanità.

