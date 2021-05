Spider-Man: No Way Home, le foto dal backstage con Peter Parker e Ned Leeds

L'interprete di Ned Leeds, Jacob Batalon, ha pubblicato su Instagram alcune foto con Tom Holland in costume e in character dal set di Spider-Man: No Way Home.

Sappiamo ancora poco del terzo film stand-alone dedicato allo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe interpretato da Tom Holland: grazie alle foto di backstage (assolutamente no spoiler) pubblicate da Jacob Batalon (che nella serie interpreta il miglior amico del protagonista, Ned Leeds) abbiamo la conferma che, almeno per parte della pellicola, sarà mantenuta l’ambientazione scolastica.

Due dei tre scatti sono difatti sicuramente realizzati sul set della scuola che Peter e Ned frequentano, la Midtown High: si vede anche il logo della squadra locale e Tom Holland indossa la felpa distintiva del liceo. Non vediamo altri compagni, tra cui MJ (Zendaya) ma è probabile che sia lei l’autrice dello scatto, perlomeno nella finzione della cosa (l’unica foto che tradisce di stare su un set è la seconda, dove si notano le tipiche sedie da produzione cinematografica).

Non sappiamo se la trama del film preveda flashback o flashforward, ma ora abbiamo la certezza che rivedremo i nostri a scuola ancora una volta, quasi sicuramente all’ultimo anno, facendo un po’ di conti con la continuity.

Per il resto, la trama di Spider-Man: No Way Home continua ad essere un mistero, tra le mille voci che si rincorrono e le partecipazioni “speciali” di vari attori delle altre incarnazioni cinematografiche del franchise. Sembrerebbe che, in qualche modo, questo film sia anche -più o meno direttamente- collegato a WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ma per ora non ci è dato sapere altro: il film uscirà a fine anno, e attendiamo con impazienza un primo trailer.

Leggi anche: