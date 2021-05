Fast and Furious 9: per la critica è un film esaltante

I primi giudizi della critica su Fast and Furious 9 definiscono il film esaltante, e con tanto cuore.

In Cina Fast and Furious 9 uscirà il 21 maggio, e la critica ha già potuto vedere il lungometraggio con protagonista Vin Diesel, giudicandolo esaltante e pieno di azione ben fatta. Il giudizio della critica su Fast and Furious 9 sembra quindi essere più che positivo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Joel Meares ha detto:

Il nuovo Fast and Furious è tutto un occhiolino ed un ammiccamento che ho adorato. Dentro ci sono i migliori effetti e set che ti possa aspettare da un lungometraggio del genere, ed in più ci sono delle vibrazioni da vecchia scuola dei primi due film.

Mentre Courtney Howard ha dichiarato:

Questo film è divertente in una maniera grandiosa: è sfacciato, audace, ed è pieno di tanti momenti action davvero ambiziosi. La soap si mischia al dramma. E poi Vin Diesel e John Cena sono fantastici. Un film che sgasa a tutta forza.

Molly Freeman ha così commentato:

Un film che ha tonnellate di divertimento. L’azione sembra fresca e innovativa, anche se non necessariamente grandiosa. Ed il tutto s’intreccia con il personaggio di John Cena, che unisce il tema riguardante la famiglia, dando tanto cuore alla storia. Questo è il Fast and Furious definitivo.

Il The Hollywood Reporter ha aggiunto:

I film di Fast and Furious sono diventati un qualcosa di simile a Mission: Impossible. Questo film però non si basa su una missione speciale, bensì sui personaggi di Vin Diesel e John Cena, che si mettono in gioco con le angosce che nascono dal passato dei fratelli Toretto.

Chiude The Wrap, che ha definito il film “ridicolo in maniera esilarante, ed esilarante in maniera ridicola”.