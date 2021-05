Come d’incanto 2: prima foto di Amy Adams dal set del sequel del film cult Disney

Ci sono voluti quasi quindici anni, ma finalmente il “sogno” di tanti fan sta per diventare realtà: Come d’incanto (ovvero Enchanted, in lingua originale) avrà un sequel, dal titolo Disenchanted (e, molto probabilmente, Come d’incanto 2 nel nostro Paese), di cui sono appena cominciate le riprese, come ci informa Walt Disney Studios tramite un tweet che ritrae la protagonista Amy Adams col regista Adam Shankman.

Good morning! Amy Adams and @adammshankman here taking over @DisneyStudios for a bit. Wanted to get a few friends together to tell the story of what ‘ever after’ looks like… pic.twitter.com/IE4vuV4Hkv

Il film originale è stato un turning point per la carriera di Amy Adams, già avviata da tempo ma ancora in cerca di un ruolo che la ponesse davvero al centro dei riflettori: l’adorabile Giselle del film di Kevin Lima era proprio quel che serviva per farle da trampolino di lancio verso la celebrità.

Il nuovo film vedrà il ritorno del cast originale (tranne Rachel Covey, che chiaramente nel frattempo è cresciuta ed è stata rimpiazzata da Gabby Baldacchino nel ruolo di Morgan) e vedrà Giselle e i suoi amici cercare di salvare il Regno di Andalsia dalla malvagia Malvina Monroe quando la sua “favola di periferia” va in pezzi.

Al tweet di Disney sono seguiti quelli di alcuni membri del cast, come Maya Rudolph e Patrick Dempsey.

Here I come! I’ll pick up James and @idinamenzel too. Anyone else?

Nel film, Giselle è una donna ormai disillusa, ora sposata e residente a Monroeville; Patrick Dempsey torna nei panni del marito di Giselle, il cinico e pragmatico Robert Philip. James Marsden riprende il ruolo dell’affascinante ma sciocco principe Edward di Andalasia e Idina Menzel quello di Nancy Tremaine, l’ex stilista ora sposata al principe Edward; Maya Rudolph è Malvina, la nuova avversaria di Giselle a Monroeville; Kolton Stewart è il figlio di Malvina; Yvette Nicole Brown veste i panni di Rosalyn; Jayma Mays è Ruby e Oscar Nunez è Edgar. Infine, la diciannovenne di Glen Rock, New Jersey, Gabriella Baldacchino fa il suo debutto in un lungometraggio nel ruolo di Morgan, la figlia ormai cresciuta di Robert Philip.

The kingdom loves new visitors! Let’s bring @YNB (Yvette Nicole Brown), Jayma Mays, @kolton_stewart and @OscarNunezLA too. Plus, we are SO excited to introduce @gabbaldacchino as Morgan!

Can’t wait for you to see #Disenchanted, coming to @DisneyPlus in 2022! -Amy & Adam pic.twitter.com/27ohIsm1PT

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) May 17, 2021