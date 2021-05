Ant-Man 3: iniziata ufficialmente la produzione

Il regista di Ant-Man 3, Peyton Reed, ha postato una foto che sancisce l’inizio della produzione del lungometraggio dei Marvel Studios. La produzione utilizzerà lo stesso tipo di tecnologia sulle scene che la Lucasfilm ha utilizzato nelle ultime produzioni di Star Wars, chiamata Stagecraft.

Il set è stato allestito all’interno dei Pinewood Studios in Inghilterra. Successivamente le riprese si dovrebbero svolgere anche ad Atlanta, dove si manterranno fino a settembre. Questa è la foto mostrata dal regista che dà il via alla produzione di Ant-Man 3.

Welcome to The Volume.

QUANTUMANIA Prep

Pinewood Studios, Iver Heath

May 2021 pic.twitter.com/ih2c55MbWD — Peyton Reed (@MrPeytonReed) May 17, 2021

Reed conosce bene la Stagecraft, considerando che ha diretto due episodi di The Mandalorian, perciò non avrà problemi ad utilizzare la medesima tecnologia anche per Ant-Man. Questo tipo di tecnologia è rivoluzionaria sui set, ed ha a che fare soprattutto con il lavoro sulla fotografa.

Ant-Man 3: Quantumania ha un titolo che suggerisce fortemente che Kang the Conqueror è destinato a causare un po’ di caos nel MCU. Il terzo film del franchise di Ant-Man e la quinta uscita di Paul Rudd nel MCU dopo le sue apparizioni in Captain America: Civil War e Avengers: Endgame torna insieme a Evangeline Lilly nei panni di The Wasp / Hope Van Dyne, Michael Douglas nei panni di Hank Pym e Michelle Pfeiffer nei panni di Janet Van Dyne. Il film includerà anche Jonathan Majors, secondo quanto riferito come Kang the Conqueror.

Poco si sa della trama, anche se il titolo suggerisce che coinvolgerà in modo significativo il Regno Quantico, che sembra una progressione naturale dopo che è stato esplorato sia in Ant-Man and the Wasp che in Avengers: Endgame.