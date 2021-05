Tuca & Bertie 2: il teaser trailer della serie animata

Dopo una prima stagione che è stata distribuita su Netflix, la serie animata Tuca & Bertie arriverà su Adult Swim per la stagione 2, e da poco è stato condiviso il teaser trailer dedicato, che mette di nuovo al centro le protagoniste della serie. Tuca & Bertie arriverà il 13 giugno su Adult Swim.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer di Tuca & Bertie 2.

Tuca & Bertie have a new home, and we couldn’t be happier. New episodes premiere June 13th only on Adult Swim. pic.twitter.com/Upc8xyG3QP

— adult swim (@adultswim) May 16, 2021