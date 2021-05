Sweet Tooth: il trailer ufficiale della serie TV Netflix

Dopo il poster che annunciava l’uscita del trailer ufficiale, è stato diffuso il filmato dedicato a Sweet Tooth, la serie TV tratta dai fumetti DC Comics realizzata dalla piattaforma streaming Netflix. Le puntate di Sweet Tooth arriveranno su il 4 giugno.

Qui sotto trovate il trailer ufficiale di Sweet Tooth.

Jim Mickle, il regista del film del 2014 intitolato Cold in July ha fatto da regista, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore di Sweet Tooth. La produzione è stata realizzata in Nuova Zelanda. Al centro della storia ci sono le vicende di un giovane e solitario ragazzo cervo che si muove in un mondo che ha subito una crisi dovuta ad una sorta di virus, e che vive in un’epoca post-apocalittica.

Il fumetto è uscito per DC Comics sotto l’etichetta Vertigo, ed è stato pubblicato tra il 2009 ed il 2012. A realizzarlo è stato l’autore canadese Jeff Lemire. La serie a fumetti è composta complessivamente da 40 albi.

Il popolare attore Robert Downey Jr. e Susan Downey sono i produttori esecutivi del progetto. Il cast della serie TV include Christian Convery (Gus), Nonso Anozie (Tommy Jepperd), Adeel Akhtar (Dr. Aditya Singh), Aliza Vellani (Rani Singh), Stefania LaVie Owen (Bear), Dania Ramirez (Aimee Eden), Neil Sandilands (General Abbot), con Will Forte (Father) e James Brolin (Narrator).

Sweet Tooth verrà distribuito sulla piattaforma streaming di Netflix il 4 giugno.