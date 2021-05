Pam & Tommy: Courtney Love si scaglia contro il serial e la sua protagonista Lily James

In un post su Facebook (prontamente rimosso nel momento in cui ha scatenato una polemica irredimibile) la cantante e attrice Courtney Love si è duramente scagliata contro il nuovo biopic a puntate made in Hulu che intende raccontare la controversa storia del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, Pam & Tommy.

Il serial in otto puntate, che avrà come interpreti protagonisti Lily James e Sebastian Stan, proporrà in veste di commedia il burrascoso racconto di come venne trafugato e diffuso in rete dall’elettricista Rand Gauthier il famigerato video hard amatoriale realizzato dai due.

Al momento non sono stati diffusi trailer o clip e sono disponibili solo immagini dal set o scatti promozionali, ma tanto è bastato per scatenare la furia di Love in difesa dell’amica Pamela.

L’accusa è quella di sfruttare in maniera disgustosa un’invasione nella privacy che avrebbe distrutto la vita dell’amica. Il tutto per profitto e con notevole gusto denigratorio.

Curiosamente, la stessa Love è stata contattata dalla produzione dello show per avere in concessione l’utilizzo della cover di Rolling Stone del 1994 su cui appare: concessione che, naturalmente, non è stata autorizzata.

Ciliegina sulla torta? Niente peli sulla lingua anche per l’interprete di Pamela Anderson, Lily James, generalmente lodata a più riprese per la sua impressionante trasformazione fisica ma

“gentilmente” mandata a quel paese dalla popstar, sottolineando il fatto di non sapere chi diavolo sia.

Non abbiamo, attualmente, risposte ufficiali da parte di cast e crew del telefilm, così come di Pamela Anderson e del suo staff.

