Apple Music+: “la musica sta per cambiare per sempre”, nuovo ammiccamento all’HiFi

Apple: "la musica sta per cambiare per sempre". Apple Music supporterà la qualità HiFi già a partire da domani?

Dopo i rumor della scorsa settimana, Apple mette ulteriore carne sul fuoco. Il nuovo teaser: “la musica sta per cambiare per sempre”. Apple Music si prepara ad ospitare la qualità audio HiFi, ponendosi in diretta concorrenza con i blasonati servizi di Tidal e Deezer.

L’annuncio potrebbe arrivare già nella giornata di domani, forse assieme a quello delle nuove AirPods 3.

Apple Music si porrebbe in questo modo in netto vantaggio rispetto a Spotify. La piattaforma rivale lavora all’introduzione della musica ad alta fedeltà da diverso tempo, ma non abbiamo ancora una tempestica certa per il suo debutto.

Dell’arrivo delle riproduzioni HiFi su Apple Music se ne parla da diverso tempo. La beta per la versione Android dell’app aveva già anticipato l’imminente arrivo degli standard 24-bit/48kHz e 24-bit/192kHz. Ma non solo, nel codice delle prime beta di iOS 14.6 compariva anche una menzione a Dolby Audio.

Tidal e Deezer offrono gli standard più alti esclusivamente all’interno delle loro sottoscrizioni con costo più elevato. Apple Music, al contrario, dovrebbe offrire la qualità HiFi con il suo piano base.

Non resta che attendere la prossima mossa della mela morsicata. Apple Music supporterà la qualità HiFi già a partire da domani?

