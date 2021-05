Skater Girl: il trailer del nuovo film Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer di Skater Girl, la storia di formazione di una ragazza indiana di nome Prerna (Rachel Saanchita Gupta, nella sua performance di debutto) mentre scopre la sua passione per lo skateboard.

Il trailer di Skater Girl si apre con una citazione di Prerna di Gupta, una ragazza che segue la sua passione per lo skateboard come un modo per forgiare la propria identità. Ambientato in una regione povera dell’India, il trailer rivela che la passione di Prerna inizia dopo un incidente che ha coinvolto la ragazza, una dirigente londinese di nome Jessica (Amy Maghera) e del fango. Di seguito il trailer:

Il fatidico incontro regala uno skateboard a Prerna e a tutti i bambini del suo villaggio, dando il via a una piccola rivoluzione giovanile in cui i ragazzi lottano per il diritto di esprimersi attraverso questa attività, mentre gli adulti vedono il nuovo hobby come un’attività pericolosa. Il trailer si concentra anche sulla particolare lotta di Prerna contro suo padre, per il quale lo skateboard è un’attività per ragazzi.

Skater Girl è il debutto alla regia del regista indiano Manjari Makijany, che ha anche co-scritto la sceneggiatura con Vinati Makijany. I due sceneggiatori sono anche i produttori del film, insieme a Emmanuel Pappas. Il cast include anche Shafin Patel e Jonathan Readwin, con un’apparizione speciale di Waheeda Rehman.

Skater Girl arriverà su Netflix l’11 giugno.

