The Suicide Squad: Missione Suicida, Starro è l’unico cattivo del film?

Nel corso di un’intervista con Den of Geek, James Gunn si è lasciato sfuggire che Starro non sarà l’unico cattivo di The Suicide Squad: Missione Suicida, il film tratto dai fumetti DC che uscirà in contemporanea nei cinema statunitensi e su HBO Max il prossimo 6 agosto.

In merito al personaggio di Starro e al fatto che non sarà il solo villain, presente in The Suicide Squad: Missione Suicida, contro la squadra di protagonisti, James Gunn ha detto:

Starro funziona davvero bene come cattivo di questo film, come uno dei cattivi, in realtà.

Purtroppo il regista non ha voluto sbilanciarsi troppo e quindi dovremo aspettare di vedere la pellicola per capire meglio quanto lui stesso ha affermato. Per quanto riguarda, invece, il suo legame con il personaggio di Starro, il supercriminale DC che vorrebbe dominare il mondo, Gunn ha dichiarato:

Starro è divertente perché è ridicolo. È una gigantesca stella marina blu ceruleo, ma è anche fottutamente terrificante. Quando ero bambino, pensavo che fosse la cosa più spaventosa di tutti i tempi, ma allo stesso tempo ho capito che era un po’ ridicolo. Penso che sia perfetto. Ecco, questi termini esemplificano ciò che è il film. È ridicolo ed è anche terrificante e serio allo stesso tempo. Nella pellicola vedremo anche la sua storia. Conosceremo un po’ quel personaggio: non è un ragazzo unidimensionale.

Quanto rivelato dal regista all’inizio lascia dedurre che i protagonisti del film dovranno avere a che fare con una creatura gigante costruita in CGI e con antagonisti umani, anche se al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito.

Creato da Gardner Fox e Mike Sekowsky nel 1960, Starro è apparso per la prima volta nella serie di fumetti The Brave and the Bold (#28) come il primo cattivo che la Justice League of America abbia mai combattuto.

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida include Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

Completano la formazione David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.

