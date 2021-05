L’ambientazione hawaiiana ricoprirà una certa importanza, a quanto pare, in questa storia di caccia e vendetta che vede Ryan Swan (Willis), di professione bounty hunter, scalare i vertici del crimine locale per arrivare al suo vertice e saldare un vecchio conto in memoria del padre. Tra gli interpreti abbiamo il debutto hollywoodiano della modella e attrice thailandese Praya Lundberg, molto celebre in patria ma ancora poco nota al pubblico internazionale.

Il film sarà diretto dal Chuck Russell a cui dobbiamo l’iconico The Mask – Da zero a mito con Jim Carrey, ma anche L’eliminatore – Eraser con Arnold Schwarzenegger e l’esordio da protagonista di Dwayne Johnson nel cinema, Il Re Scorpione.

Produzione e sceneggiatura sono invece in mano a Corey Large e Edward Drake, freschi dell’insuccesso del decisamente poco apprezzato Cosmic Sin (che vedeva protagonista proprio Bruce Willis insieme a Frank Grillo). Il rischio di un altro insuccesso c’è: Willis e Travolta non sono certo più le star di un tempo e le fondamenta dell’operazione non appaiono solidissime, ma il tutto potrebbe sorprenderci con un colpo di coda.

Corey Large (che si è ritagliato una piccola parte da attore nel film) afferma che era dal 2006 che sognava di far incontrare nuovamente i due attori in un lungometraggio: nel frattempo, sono passati 27 anni da Pulp Fiction, e ben più di trenta dai due Senti chi parla (a cui Willis contribuì dando la “voce” al piccolo Mikey).

