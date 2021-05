Marte: il rover cinese ha raggiunto la superficie del Pianeta Rosso

Marte si sta facendo affollato, ora che anche il rover cinese Zhurong ha toccato la superficie del pianeta nella regione Utopia Planitia. Almeno stando a quanto comunicato dal CGTN, media affiliato al Governo comunista. A differenza della NASA, che ha fatto delle sue missioni marziane un reality show, il programma orientale ha un approccio molto più a basso profilo e le uniche immagini pervenute non sono che render puramente illustrativi.

The lander carrying China's first Mars rover #Zhurong has touched down on the Red Planet, the China National Space Administration confirmed on Saturday morning. Zhurong has been designed to operate in the Red Planet for at least 90 Martian days.

