EW ha rilasciato in esclusiva una nuova immagine che mostra il cast del reboot di Gossip Girl, targato HBO Max e basato sul libro di Cecily von Ziegesar. Annunciato per la prima volta nel 2019, sette anni dopo la fine della sesta e ultima stagione, il reboot è ambientato nello stesso ambiente della serie originale, l’Upper East Side di Manhattan. Di seguito la foto ufficiale:

Joshua Safran, produttore esecutivo della serie targata CW, è lo showrunner e produttore esecutivo del reboot, insieme a Josh Schwartz e Stephanie Savage, che hanno co-creato la serie originale. Il progetto sarà pieno di personaggi e di trame differenti, come rivelato dallo stesso showrunner in un recente passato.

Dalla nuova immagine del cast del reboot di Gossip Girl possiamo notare il campus di una delle due scuole private d’élite dello show dietro i componenti della serie tv, che indossano uniformi personalizzate e sembrano preoccupati: Emily Ayln Lind (Revenge), Thomas Doherty (Catherine the Great), Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists), Jordan Alexander (Sacred Lies), Savannah Lee Smith, Evan Mock e Zión Moreno (Control Z).

Nel cast sono presenti anche Johnathan Fernandez (Lethal Weapon), Elizabeth Lail (YOU), Jason Gotay, Adam Chanler-Berat, Laura Benanti e Donna Murphy.

La prima stagione – lo ricordiamo – inizierà con una svolta importante (per il momento non sappiamo altro) e sarà composta da 10 episodi ambientati dieci anni dopo la fine degli eventi accaduti a Serena e Blair nell’originale.

Tra l’altro, è bene rammentare anche che Kristen Bell tornerà nel ruolo di narratrice pettegola di New York per commentare ogni situazione. Al momento è l’unica attrice dell’originale ad essere coinvolta nel progetto, anche se gran parte degli altri interpreti si sono detti interessati a tornare nella serie, la cui prima stagione debutterà a luglio su HBO Max.

