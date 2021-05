Ultraman: Netflix svilupperà un film d’animazione

Netflix sta collaborando con Tsuburaya Productions per sviluppare un film d’animazione su Ultraman, volto a far conoscere il personaggio a un nuovo e più ampio pubblico.

Ultraman è una delle più importanti produzioni di genere di supereroi tokusatsu del Giappone, insieme alle serie prodotte da Toei, Kamen Rider, Super Sentai e Metal Heroes. La serie Ultra è anche uno degli esempi più noti del genere daikaiju (mostro gigante), insieme alla serie Godzilla di Toho.

Shannon Tindle, un animatore che ha lavorato a Coraline e Kubo e la spada magica, farà il suo debutto alla regia con il progetto, da una sceneggiatura che ha scritto con lo sceneggiatore Marc Haimes. John Aoshima (DuckTales) sarà co-regista.

Netflix sta anche lavorando a una serie TV animata di Ultraman, anch’essa in collaborazione con Tsuburaya, che continua la trama della serie originale giapponese live-action degli anni ’60. Il lungometraggio invece avrà una trama completamente nuova progettata per onorare la mitologia del passato mentre introduce il personaggio a una nuova potenziale base di fan. L’animazione sarà curata da Industrial Light and Magic, con lo stile di questo primo sguardo esclusivo al concept art del film (immagine dell’articolo).

Il film seguirà Ken Sato, un giocatore di baseball superstar che torna in Giappone per diventare l’ultimo eroe a portare il mantello di Ultraman. I suoi piani, tuttavia, vanno male quando è costretto a crescere un mostro kaiju appena nato – il discendente del suo più grande nemico – come suo figlio. Sato dovrà anche fare i conti con il suo rapporto con il padre separato. Di seguito le parole di Tindle in una dichiarazione:

Fare questo film è un sogno che si avvera. Quella che era iniziata come una storia originale ispirata dal mio amore per Ultraman di Eiji Tsuburaya è diventato in qualche modo un vero film di Ultraman grazie all’incredibile fiducia del team di Tsuburaya Productions e al supporto dei ragazzi di Netflix Animation. Abbiamo messo insieme un team di stelle e non vedo l’ora di condividere la nostra visione unica di Ultraman con il resto del mondo.

Potrebbe interessare: