Sky Cinema: in arrivo Le Streghe e i film tratti dalle opere di Roald Dahl

Da lunedì 17 maggio su Sky Cinema e NOW saranno disponibili Le Streghe e i film tratti dalle opere del prolifico scrittore per ragazzi Roald Dahl.

Il film diretto da Robert Zemeckis con protagonisti Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci sarà disponibile dalle ore 21.15 Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. La storia de Le Streghe racconta le vicende di Bruno, giovane orfano che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. I due si imbattono in alcune streghe e per starne alla larga decidono di andare in una sfarzosa località balneare. Bruno e sua nonna però arrivano proprio quando Strega Suprema ha riunito la sua congrega per portare a termine i suoi piani malefici.

Il lungometraggio sarà disponibile anche su Sky Cinema Family alle 21.45.

Inoltre sempre da lunedì 17 maggio Sky Cinema Family propone una maratona di film ispirati alle opere di Roald Dahl. Si parte alle 16.20 con Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, cult anni ’70 con Gene Wilder, alle 18.05 Denny De Vito e Mara Wilson sono i protagonisti del divertente Matilda 6 mitica, si continua alle 19.45 con GGG – Il Grande Gigante Gentile, diretto da Steven Spielberg. La maratone si conclude alle 23.35 con Roald & Beatrix, film Sky Original che racconta l’incontro tra un giovane Roald Dahl e il suo idolo Beatrix Potter.

Tutti i film sono disponibili on demand su Sky e NOW. E grazie a extra, per i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema, Le Streghe è disponibile prima di tutti on demand nella sezione extra.

