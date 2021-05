Ford brevetta i cartelloni smart in grado di trasmettere pubblicità dentro l’abitacolo

E se le auto fossero in grado di comunicare con i cartelloni pubblicitari? Ford ci pensa: un nuovo brevetto aiuta gli inserzionisti a raggiungere gli automobilisti mentre sono al volante. Del resto, chi non vuole avere ancora più pubblicità all’interno della propria vita?

Ford immagina delle auto dotate di sensori per leggere i cartelloni pubblicitari, in modo da trasmettere le informazioni più importanti all’interno dello schermo della vettura. Dal nome del brand, all’indirizzo del negozio, passando per il contenuto di eventuali offerte.

L’idea alla base è che in questo modo l’automobilista non dovrebbe più distogliere in modo innaturale gli occhi dalla strada per leggere i cartelloni. Il problema è che in questo modo la sua attenzione sarebbe dirottata semplicemente da un’altra parte. Una possibile soluzione arriverebbe se l’auto fosse anche in grado di leggere ad alta voce le informazioni della pubblicità, ma a quel punto si tratterebbe di una funzione snervante e infernale che, francamente, speriamo non venga mai introdotta.

Precisiamo: si tratta di un semplice brevetto, uno dei milioni che ogni anno vengono registrati dalle aziende di ogni tipo. Non è detto che la casa automobilistica voglia effettivamente dare un seguito a quest’idea. Per il momento l’azienda non ha ancora annunciato nulla.