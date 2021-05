Sonic the Hedgehog 2: finite le riprese a Vancouver

Le riprese di Sonic the Hedgehog 2 a Vancouver sembrano essersi concluse, secondo quanto riferito dal regista Jeff Fowler, che su Twitter si è fatto notare con un post in cui ha annunciato la conclusione delle riprese, almeno per quanto riguarda la parte dei lavori sul set in svolgimento a Vancouver.

Questo è il post di Jeff Fowler sulla fine delle riprese di Sonic the Hedgehog 2 a Vancouver. Il regista ha dichiarato:

Questa è la fine della produzione a Vancouver! Grazie a tutto il cast ed alla squadra di lavoro di questa città. Sonic 2 sarà veramente speciale, e (spoiler) epico!

Sonic 2 è entrato in produzione a marzo 2021 e gli è stato assegnato un titolo provvisorio che richiama un livello del videogioco. Non solo è il film di videogiochi con il maggior incasso di sempre, ma ha battuto il record detenuto dalla Marvel per dieci anni. Forse l’aspetto più grande del successo di Sonic è che è stato inaspettato. Le previsioni al botteghino non erano tra le più alte. I fan potranno vedere cosa succederà a Sonic quando il sequel arriverà nei cinema ad aprile 2022.

Il titolo provvisorio del film è Emerald Hill, che fa riferimento direttamente alla prima zona del videogioco Sonic 2.

Sebbene sia solo un titolo provvisorio, questo fa pensare a come si evolverà la storia con il sequel. Per quanto riguarda la storia infatti, nulla è stato detto dopo l’annuncio del sequel. Tuttavia, il regista Jeff Fowler ha precedentemente discusso riguardo a cosa volesse realizzare. Una di queste cose è il team-up tra Sonic e Tails. Data la scena dei titoli di coda del primo film, i fan non vedono l’ora di vedere l’iconico duo sul grande schermo nel 2022.