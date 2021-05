Piero Angela nominato cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il noto divulgatore scientifico nonché presidente del CICAP Piero Angela, al quale ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Forse il più grande tra i divulgatori scientifici, una carriera scintillante sempre a servizio della scienza e della verità. Piero Angela con il suo modo di comunicare è riuscito a far entrare la scienza, la storia e tanto altro ancora in tutte le case degli Italiani con uno dei programmi più longevi della storia della televisione italiana. Ma non solo, autore di numerosi saggi e libri, fondatore del CICAP e paladino di verità anche nel mondo dei social. Decine di programmi alle spalle, inchieste, approfondimenti, dodici lauree honoris causa, una quarantina di libri, la medaglia d’oro della cultura italiana e riconoscimenti in Italia e all’estero, Piero Angela non ha ancora perso la curiosità e il gusto di raccontare, incuriosire e far crescere generazioni di spettatori. La carriera di Piero Angela sarebbe così lunga che in un breve articolo risulterebbe un elenco infinito di date e nomi quindi ci limitiamo a dire che un personaggio come Angela non può che essere festeggiato, in tutta la sua grandezza, ecco perché l’onorificenza conferitegli come Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è un altro punto scintillante della sua infinita carriera.

Sono stato ricevuto con mia moglie dal presidente Mattarella, nel suo studio: è stato molto gentile, ha avuto parole di considerazione per il lavoro che ho svolto finora, e anch’io ho avuto modo esprimergli la gratitudine di tutti noi per il ruolo di punto di riferimento che ha in quest’Italia così litigiosa. Il presidente mi ha dato tutte le insegne, nastri e medaglioni e poi anche un certificato e quindi adesso sono a posto: non posso più avere altre onorificenze, questa è davvero la più importante