John Carpenter realizzerà tre audioserie horror con Serial Box

John Carpenter realizzerà tre audioserie di genere horror per la compagnia Serial Box, conosciuta anche come Realm.

John Carpenter è un nome iconico all’interno della storia della cinematografia, e, soprattutto, quando parliamo di horror, e per questo motivo la compagnia Serial Box, conosciuta anche come Realm, ha voluto siglare un accordo con Carpenter per il lancio di tre audioserie.

I titoli delle audioserie horror che realizzerà John Carpenter sono: Roanoke Falls, Angel to Some, e Furnace. La prima uscirà a ottobre, e si tratta di un thriller che ha a che fare con le superstizioni, e la disperazione. In Roanoke Falls una donna investiga su alcuni casi di omicidio che la portano fino ad un serial killer che l’attende nei boschi.

Angel to Some, invece, arriverà a dicembre, e metterà al centro una studentessa cattolica che, chiedendo l’aiuto di un angelo custode, troverà uno spirito che desidera solo la sua morte. Mentre Furnace ha a che fare con la tecnologia, e con un appassionato che creerà una sorta di luogo utopico tecnologico chiamato Furnace, ed, assieme alle persone che lo hanno supportato nel progetto, si ritroverà intrappolato in questa città che intende farli fuori.

John Carpenter ha dichiarato che “l’horror è un linguaggio universale, e che quindi può funzionare attraverso qualsiasi media”.

Mentre Molly Barton, CEO di Realm, ha detto: