Indiana Jones: il trailer della collection 4K della saga

A 40 anni dall’uscita de I Predatori dell’Arca Perduta, la Lucasfilm ha deciso di lanciare una versione 4K Ultra HD Blu-ray dedicata alla saga di Indiana Jones, ed ha proposto su YouTube un trailer che ripropone alcuni momenti iconici del personaggio interpretato dal grande Harrison Ford.

Qui sotto potete vedere il trailer della versione 4K della saga di Indiana Jones. L’uscita della collection è stata stabilita per l’8 giugno, ed il prezzo è di 109,99 euro.

Qui trovate alcune immagini dedicate all’edizione.

Questa è la descrizione del prodotto:

Le indimenticabili gesta del mitico Indiana Jones, per la prima volta in uno spettacolare formato video 4K Ultra HD. Tutti e quattro i film sono disponibili in 4K Ultra HD con Dolby Vision® e HDR-10, per una qualità delle immagini ultra vivida. Ogni film è stato meticolosamente rimasterizzato dalle scansioni 4K dei negativi originali con un ampio lavoro sugli effetti visivi per garantire un’immagine incontaminata e di altissima qualità. Tutti i lavori sulle pellicole sono stati approvati dal regista Steven Spielberg.

I 9 dischi includono 4 film in 4K Ultra HD, 4 film in Blu-ray, 1 Blu-ray con 7 ore di contenuti extra (tra cui: dietro le quinte, making of e scene dal set).