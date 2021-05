Google, la modalità scura si fa vedere: è solo un test o arriva per tutti?

La dark mode arriva anche sulla versione web di Google. Ma non per tutti. Alcuni fortunati utenti sono stati selezionati per sperimentare il nuovo tema scuro del motore di ricerca. Non sappiamo se si tratti di un primo roll-out graduale, o se al contrario sia solo un test per valutare il gradimento della nuova impostazione da parte degli utenti.

Sembra che sia più verosimile quest’ultima opzione. Ci sono alcune differenze rispetto ai test precedenti, scrive Android Police. Sembra infatti che il contrasto tra tema scuro e caratteri (in grigio e in bianco) sia più accentuato, in modo da facilitare la lettura e non pesare troppo sugli occhi.

Gli utenti selezionati per il test saranno avvisati direttamente da Google. “Il dark theme è ora disponibile”, si legge nella notifica che compare in alto sullo schermo. L’attivazione è a discrezione dell’utente.

Sebbene la modalità possa essere attivata direttamente dal motore di ricerca, è anche possibile farlo dalle impostazioni. La nuova sezione ‘Appearance‘, aspetto, permette infatti di indicare la propria preferenza e attivare o disattivare la modalità scura a proprio piacimento.

Vale la pena di menzionare che durante la prossima settimana si terrà la presentazione Google I/O. Possibile che dal palco dell’evento arriverà anche un annuncio su questa novità?