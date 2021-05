Star Wars Celebration 2022: anticipata a maggio la nuova edizione

C’è grande attesa per la Star Wars Celebration 2022 ad Anaheim, evento inizialmente spostato a causa della pandemia ad agosto 2022 (dal 18 al 21). Ora, fortunatamente, la data della nuova edizione è stata anticipata a maggio 2022, più precisamente dal 26 al 29 del mese.

An important update on Star Wars Celebration Anaheim https://www.starwars.com/news/star-wars-celebration-anaheim-2022-dates-changing Posted by Star Wars Celebration on Wednesday, May 12, 2021

Per quanto riguarda i biglietti, chi ha già acquistato il proprio posto per le date di agosto della Star Wars Celebration ad Anaheim e vuole conservarlo, vedrà il suo ordine trasferito automaticamente alle nuove date dell’evento, quelle di maggio 2022, e riceverà una nuova e-mail di conferma nei prossimi mesi. Ciò vuol dire che i fan non dovranno fare nulla, perché avverrà tutto in automatico.

Se desiderate un rimborso, invece, potete richiederlo prima dell’11 giugno 2021, consultando il sito StarWarsCelebration.com.

Star Wars Celebration è una convention ufficiale dei fan di Star Wars, nata del 1999 per riunire tutti gli amanti della saga in un unico e imperdibile evento dedicato al mondo di Guerre Stellari. Ricordiamo che la celebrazione si tiene all’Anaheim Convention Center di Anaheim, in California, che è anche la sede di Disneyland e chel’ultima edizione si era aperta con un panel dedicato a Star Wars: Il risveglio della Forza e uno su Rogue One: A Star Wars Story.

Chissà cosa ci aspetta in futuro! In attesa della Star Wars Celebration 2022, anticipata a maggio, vi rammentiamo che l’intera saga di Star Wars è disponibile su Disney+.

