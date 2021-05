MINI Cabrio: nel 2025 arriva la versione elettrica

La Mini Cambio Elettrica si farà ed uscirà nel 2025? Una rivista tedesca lancia l’indiscrezione.

No, la MINI Cabrio non va in pensione. Parola del magazine tedesco Automotor und sport. «Del resto nel 2020 una Mini su cinque tra quelle vendute era decapottabile», segnala la rivista bollando come «inverosimili» i rumor comparsi sulla stampa americana qualche mese fa.

Vale la pena di ricordare che Mini, come altri importanti brand, si è data l’ambizioso obiettivo di convertire l’intero suo portfolio di veicoli all’elettrico entro il 2030. Significa che già nel 3031, a dieci anni da oggi, il marchio non venderà più motori endotermici. Fino ad all’ora, l’azienda porterà avanti un approccio “a due binari”. Un’offerta elettrica che integra quella tradizionale. «Da una parte la filosofia ‘power of choice’, dall’altra l’esigenza di raggiungere mercati dove le infrastrutture non sono ancora pronte», continua Automotor un Sport.

La Mini Cabrio E dovrebbe poggiare sul pianale UKL del Gruppo BMW, o quantomeno su una sua versione in parte rivista. «Propulsione elettrica e tettuccio apribile sono due concetti che vanno molto d’accordo». A questo si aggiunge anche una versione elettrica del piccolo SUV Mini Countryman, che potrebbe entrare in produzione a Lipsia già entro il 2023.