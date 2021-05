DBC 186: The Red Cathedral, Seed, Top 3 Kickstarter in partenza, EXIT: Le Catacombe della Paura

È veramente ottima anche se piuttosto forte, soprattutto con la frittata o le patate less… FERMI TUTTI. Questo non è lo spin-off cthuloide di ‘In cucina con Benedetta’? Chiedo per un amico. The Red Cathedral, Seed, Top 3 campagne Kickstarter in partenza e un’escape room da tavolo sono gli argomenti del giorno, a quanto pare. Buon appetito (che non si dice ma va bene uguale).



Benvenuti a Re in Giallo Zafferano!

Oggi chef Banda è alle prese con un mix di alcune simpatiche meccaniche gestionali classiche, sapientemente condite da una rondella con dadi e gestione risorse snella e nutriente. The Red Cathedral è un piatto per quasi tutti i palati: scoprite con noi il gusto di legno, pietra e altri elementi architettonici vari! Punti vittoria per tutti!

è un piatto per quasi tutti i palati: scoprite con noi il gusto di legno, pietra e altri elementi architettonici vari! Punti vittoria per tutti! Pochi sanno che in passato il DucaConte dovette scappare in Argentina dopo che fu scoperta la sua ricetta segreta per la pastasciutta con gli amici: un mix di polifosfati degna di un leak biochimico. Tuttavia, nelle lande della Patagonia, il nostro nobile preferito apprese l’arte della pazienza e della coltivazione naturale. E così venne Seed . Tutto da coltivare.

. Tutto da coltivare. Le leggendarie pizzate di gruppo dal Capitano Rubbo mancano terribilmente. Era bello trovarsi nella taverna, tra affettati misti e teli che nascondevano i giochi alla moglie – per ovvi motivi – assaggiando gli ultimi ritrovati delle sue ricerche pizzo-culinarie. Che tempi…Teniamo duro ascoltando il meglio in arrivo su Kickstarter in questi giorni, via.

in questi giorni, via. Nelle catacombe di Parigi, tra ossa e polverose casse di legno chiuse con il lucchetto, non è facile trovare uno spuntino decente. Dovremo nutrirci di disagio e oscurità: peraltro piatti tipici di chi ascolta questo podcast e soprattutto di chi arriva fin qui a leggere le descrizioni. EXIT: Le catacombe della paura (e del languorino, a questo punto). Escape room da tavolo? Sì, grazie!

Buon ascolto e come sempre… ci vediamo dall’altra parte!