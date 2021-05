Black Panther 2: ci saranno parti strane per Martin Freeman

Martin Freeman ha rivelato che Black Panther 2: Wakanda Forever avrà alcune parti un po’ strane. Il film sarà il sequel dell’uscita del 2018, che è stato il primo film Marvel ad essere nominato come miglior film agli Oscar. La star del franchise Chadwick Boseman è venuto a mancare lo scorso agosto e il film in arrivo rappresenta l’ultimo tributo alla sua eredità.

Lo sceneggiatore e regista Ryan Coogler ha rimodellato la storia di Black Panther 2 per rispettare la perdita di Boseman. I dettagli della trama sono ancora tenuti nascosti, ma una sinossi generale diceva che il film avrebbe esplorato ulteriormente il paese titolare e i molti personaggi introdotti nel primo film. I personaggi che vedremo saranno Nakia (Lupita Nyong’o), Shuri (Letitia Wright), Ramonda (Angela Bassett), M’Baku (Winston Duke) e Everett K. Ross (Freeman).

Martin Freeman al The Late Late Show con James Corden ha voluto condividere qualche anticipazione sul nuovo film senza ovviamente svelare troppo della trama. Tuttavia, ha rivelato di conoscere tutta la storia dopo aver parlato con Coogler, e che ha trovato alcune parti piuttosto strane. Di seguito le parole dell’attore:

Ho ricevuto una telefonata su Zoom da Ryan Coogler, il regista e co-sceneggiatore, circa sette o otto settimane fa, e lui mi ha seguito meticolosamente attraverso tutte le scene del mio personaggio nel film. Mi ha portato attraverso il film ed alcune scene erano davvero molto strane. Vedendo le mie reazioni poi continuava a fermarsi e dire: Resta con me, funzionerà. Le persone avranno una bella sorpresa quando lo vedranno.

La reazione sorpresa di Freeman alla storia che verrà raccontata in Black Panther 2: Wakanda Forever rivela quanto poco si possa prevedere su questo film. Cambiare totalmente la storia alla luce della perdita di Boseman non sarà stato un compito semplice, ma Coogler sembra avere qualcosa di veramente unico nei suoi piani. Le rivelazioni di Freeman non fanno che aumentare le aspettative su Black Panther 2: Wakanda Forever, si spera che la Marvel riveli presto altre informazioni sulla trama.

