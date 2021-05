Warner Bros: le uscite Home Video di giugno

Continuano le uscite Home Video da parte di Warner Bros.. Il mese di giugno sarà caratterizzato dall’arrivo di film che raccontano storie vere e vincitori di premi Oscar, monster movie in cui la distruzione la fa da padrone e serie TV cult che hanno fatto la storia del piccolo schermo.

Il 17 giugno in formato DVD e Blu-Ray arriverà Judas and Black Messiah, film diretto da Shaka King vincitore di 2 Premi Oscar, tra cui miglior attore non protagonista a Daniel Kaluuya.

La storia vede protagonista l’informatore dell’FBI William O’Neal (LaKeith Stanfield), che si è infiltrato nel partito delle Black Panther dell’Illinois con l’incarico di tenere d’occhio il loro carismatico leader, il Presidente Fred Hampton (Daniel Kaluuya). Un doppio gioco rischioso che porterà O’Neal a dover decidere se ubbidire agli ordini o unirsi alle Black Panthers.

Tra i contenuti extra, disponibile sia nel DVD che nel Blu-ray, da segnalare Fred Hampton for the People in cui cast e i filmmaker parlano di Fred Hampton e dell’importanza della sua storia. Mentre, in esclusiva per il formato Blu-Ray, Unexpected Betrayal, nel quale i filmmaker e i membri del cast parlano della complessità del personaggio di O’Neal.

Compralo su Amazon.it

A giugno arriverà anche Godzilla vs Kong. Il quarto film del MonsterMovie sarà disponibile in formato DVD, Blu-Ray, 4K UHD e Steelbook 4K UHD.

La storia vede il re dei mostri ed il re di Skull Island scontrarsi in seguito agli attacchi da parte di Godzilla ai laboratori della Apex Cybernetics perché infastidito da qualcosa. Per fermare la sua furia distruttrice l’umanità chiederà aiuto a Kong. Inizierà così tra i due un epico scontro.

Tra i contenuti speciali nel formato DVD sarà presente The God: Godzilla Attacks, mentre negli altri formati ci saranno The God: The Phenomenon of Gōjira, King of the Monsters, The King: Kong Leaves Home, The

King: Kong Discovers Hollow Earth e molto altro.

Vi ricordiamo che al momento il film è disponibile per il noleggio su tutte le piattaforme digitali.

Compralo su Amazon.it

Infine sempre il 17 giugno arriverà il cofanetto contenente la serie completa di Six Feet Under, serie TV ideata da Alan Ball e andata in onda sul network HBO dal 2001 al 2005.

La storia vede protagonista Nate Fisher, figlio di un’impresario funebre che alla morte del padre decide di rilevare a malincuore l’attività di famiglia. Inizierà così per lui una nuova vita in cui si interrogherà spesso sulla vita e la morte.

Lo show è stato premiato con 9 Emmy e 3 Golden Globes.

Compralo su Amazon.it