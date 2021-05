Una donna promettente uscirà il 24 giugno al cinema

Dopo l’annuncio del posticipo dell’uscita al cinema del film Una donna promettente, che vede protagonista Carey Mulligan, è stata comunicata la data del 24 giugno per l’arrivo nelle sale cinematografiche italiane.

Solo ieri era stato comunicato un vago “prossimamente” che accompagnava il poster del lungometraggio, ora, invece, è arrivata la comunicazione della data precisa.

Scritto e diretto da Emerald Fennell, il film si è ritrovato proprio in questi giorni al centro di una polemica sul doppiaggio, a causa di una recente clip pubblicata dalla Universal Pictures: l’attrice Laverne Cox (Orange is the new black), una donna transgender, è stata doppiata nella versione italiana da Roberto Pedicini, il che ha suscitato una forte indignazione sul web.

Il cast di Una donna promettente, oltre a Carey Mulligan, include Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Adam Brody, Jennifer Coolidge, Laverne Cox, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Chris Lowell, Sam Richardson, Molly Shannon e Clancy Brown.

La pellicola segue la storia di Cassandra Thomas, una promettente studentessa di medicina che decide di lasciare gli studi a seguito di un un evento misterioso. Questa è la sinossi:

Tutti erano convinti che Cassandra Thomas fosse una giovane donna promettente…fino a quando un evento misterioso ha stravolto il suo futuro. Nulla, però, è come appare, nella vita di Cassie: ha un’intelligenza perfida e un’astuzia provocante, che mette in scena di notte quando prende forma la sua segreta doppia vita. Ora, un incontro inatteso può darle l’opportunità di rimediare ai torti del passato, per una storia emozionante e avvincente.