Mission: Impossible 7 avrà la scena più rischiosa di sempre

Tom Cruise viene amato anche per la sua capacità di dare tutto in un film, compreso il fatto di mettere il proprio corpo al servizio delle scene più pericolose, e quello di Mission: Impossible 7 sembra essere la scena più pericolosa di sempre, almeno secondo quanto riferito dallo stesso attore.

La scena in questione, mostrata anche da alcune immagini e video, riguarda Tom Cruise alle prese con la guida di una moto, e subito dopo mostra l’attore che si lancia da una rampa verso uno strapiombo. Proprio il momento del lancio è decisivo per far aprire il paracadute ed evitare che l’attore finisca dentro lo strapiombo. Queste sono le parole di Tom Cruise su questa scena di Mission: Impossible 7:

Se il vento fosse stato troppo forte sarei finito giù dalla rampa, e l’elicottero che filmava tutto era un ulteriore problema, considerando che non volevo percorrere la rampa al massimo della velocità per essere colpito da una pietra. O se fossi andato via in una maniera strana non sapevamo cosa sarebbe successo alla moto. Avevo sei secondi di tempo una volta lanciatomi dalla rampa per aprire il paracadute, e non volevo rischiare di ingarbugliarmi sulla moto. Se fosse successo non sarebbe finita bene.