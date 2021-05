Poison Ivy: Margot Robbie la vuole a tutti i costi nei film DC

Nei fumetti e nelle serie animate il sodalizio tra Harley Quinn e Poison Ivy è ormai diventato una consuetudine, che ancora non è stata suggellata dall’apparizione di entrambi i character sul grande schermo, ma Margot Robbie vuole a tutti i costi che ciò accada.

Parlando a Den of Geek Margot Robbie ha così descritto i suoi tentativi di far entrare Poison Ivy nei film DC Comics:

Credetemi, ho riempito le orecchie dei membri degli Studios per tutto il tempo, mi sa che sono ormai stremati a furia di sentirmi nominare continuamente Poison Ivy. Sarei entusiasta all’idea di vedere Poison Ivy e Harley Quinn insieme sul grande schermo. Sarebbe divertente. Sto continuamente importunando la produzione. Non vi preoccupate.

Margot Robbie ha interpretato il personaggio di Harley Quinn in Suicide Squad, Birds of Prey e nel prossimo The Suicide Squad. Mentre Poison Ivy è apparsa solo in Batman & Robin di Joel Schumacher, interpretata da Uma Thurman.

A distanza di oltre vent’anni forse sarebbe arrivato il momento di trovare un’attrice in grado di ripotare sul grande schermo la villain Poison Ivy.

