Fast & Furious 9: Vin Diesel invita il pubblico al cinema in un nuovo trailer

Dopo una lunga attesa, Fast & Furious 9 arriverà nei cinema il 18 agosto: Vin Diesel si rivolge direttamente al pubblico per accoglierli nuovamente in sala.

“Ne è passato di tempo…” afferma una inconfondibile voce fuoricampo, all’inizio del nuovo trailer di Fast & Furious 9: The Fast Saga rilasciato da Universal Pictures. A parlare, naturalmente, Vin Diesel (doppiato, come di consueto, da Massimo Corvo nella versione italiana). Si tratta di un messaggio accorato, che sfonda la quarta parete rivolgendosi direttamente allo spettatore.

Il nono episodio della longeva, prolifica e di successo saga con protagonista l’attore americano ha saltato l’uscita programmata al cinema più e più volte a partire dall’ormai lontano 2019, ma sembra che finalmente Dom Toretto sia davvero di nuovo in pista, come possiamo vedere dal singolare trailer intitolato “F9 – Il Nostro Ritorno al Cinema”.

Il trailer, naturalmente, fa leva sui punti cardine del successo della saga: stunt spettacolari a bordo di automobili truccate e senso di fratellanza. Un senso di fratellanza che Diesel sembra voler rimarcare, come a invitarci a riappropriarcene, dopo tanto tempo in cui siamo stati (per ovvie ragioni di precauzione) molto più distanti gli uni dagli altri.

Il prossimo 18 agosto il film arriverà anche nelle sale italiane, dopo i primi screening di fine maggio in Paesi dell’estremo oriente come Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan, e l’uscita ufficiale statunitense fissata per il 26 giugno.

Il nuovo capitolo, che vede il ritorno in grande stile di una squadra composta dagli amatissimi personaggi interpretati tra gli altri da Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson e la presenza di Helen Mirren, Charlize Theron e John Cena, ha come tagline “Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato”.

Questa la sinossi della pellicola:

Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob.