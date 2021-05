Donald Glover: la paura di essere cancellati crea cose noiose

Donald Glover, parlando dell’attuale panorama cinematografico e televisivo, ha detto che il timore di essere cancellati ha portato a creare cose noiose e alla mancanza di sperimentazione sia nel cinema che in televisione.

L’attore e musicista che ha riscosso successo come creatore della serie Atlanta, si espresso sui social in merito ai contenuti dell’attuale panorama cinematografico e televisivo. In particolare nei post pubblicati Glover ha detto:

Ho sentito persone che discutevano di quanto fossero stanche di recensire cose noiose (a proposito di TV e film). Stiamo vedendo solo cose noiose nel panorama e non vengono più fatte nemmeno cose sperimentali perché le persone hanno paura di essere cancellate. Sperimentano solo in termini di estetica.

La maggior parte sembra credere che “essere cancellato” si riferisca al contraccolpo del pubblico che arriva quando una celebrità fa, dice o crea qualcosa che è ritenuto offensivo o problematico, a volte indicato come “cultura dell’annullamento”.

Tuttavia, altri hanno preso i suoi commenti in modo più letterale, con “cancellato” che si riferisce alla decisione di una rete di interrompere una serie.

saw people on here havin a discussion about how tired they were of reviewing boring stuff (tv & film).

we're getting boring stuff and not even experimental mistakes(?) because people are afraid of getting cancelled

so they feel like they can only experiment w/ aesthetic.

(also because some of em know theyre not that good)

— donald (@donaldglover) May 11, 2021