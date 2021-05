DJANGO: Noomi Rapace e Nicholas Pinnock nel cast della serie TV

Noomi Rapace e Nicholas Pinnock si unisco al cast di Django, serie TV ispirata al film cult del 1966 di Sergio Corbucci. I due attori vestono rispettivamente i panni di Elizabeth e del suo nemico John Ellis, il principale antagonista di Django, interpretato da Nicholas Pinnock.

Insieme a loro ci saranno anche Lisa Vicari che interpreta Sarah, la figlia che Django credeva morta, Jyuddah Jaymes, Eric Kole e Benny Opoku-Arthur sono i tre figli di John Ellis, Tom Austen è Elijah e l’attrice e Youtuber Abigail Thorn è Jess.

La serie ha iniziato le riprese a a Bucarest, in Romania, e dureranno sei mesi. Tra le location anche Racos e l’area del Danubio.

Django è stata ideata e sceneggiata da Leonardo Fasoli (Gomorra – La Serie, ZeroZeroZero) e Maddalena Ravagli (Gomorra – La Serie). I due hanno scritto il soggetto insieme a Francesco Cenni e Michele Pellegrini. Direttrice artistica del progetto è Francesca Comencini, che dirigerà anche i primi due episodi.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Il selvaggio west a cavallo fra 1860 e 1870. Sarah e John hanno fondato New Babylon, una città di emarginati, popolata da uomini e donne di ogni estrazione, razza e credo, che accoglie tutti a braccia aperte. Perseguitato dal ricordo dello sterminio della sua famiglia, avvenuto otto anni prima, Django continua a cercare sua figlia, convinto che sia sopravvissuta al massacro. Rimarrà scioccato nel ritrovarla a New Babylon, in procinto di sposare John. Ma Sarah, che ora è una donna adulta, vuole che Django se ne vada, poiché teme che restando possa mettere a repentaglio New Babylon. Django, però, crede che la città sia in pericolo e non è assolutamente disposto a perdere sua figlia una seconda volta.

La serie arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera e su CANAL+ in Francia, Svizzera, Benelux e Africa.