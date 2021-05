Gal Gadot, che recita con Armie Hammel nel film Assassinio su Nilo, ha commentato la controversia riguardante l’attore, anche in merito all’uscita della suddetta pellicola Disney, dicendo che non sa cosa accadrà in quanto la situazione è molto “complessa”. Ecco le parole dell’attrice:

La situazione è molto complessa. Se la verità è che sono state fatte davvero determinate cose, non è importante. Una persona deve pagare il prezzo delle sue azioni e assumersi la responsabilità. Non so cosa succederà.

Quando commenta “non so cosa succederà”, Gal Gadot si riferisce, in sostanza, all’uscita di Assassinio sul Nilo, per il momento fissata per il prossimo 22 febbraio 2022 e rimandata più volte, di recente a causa delle accuse di violenza e stupro riconducibili ad Armie Hammer, il quale di recente ha abbandonato tutti i progetti in cui era coinvolto ed è stato allontanato dalla sua agenzia.

Le accuse sono iniziate quando presunti messaggi che Hammel aveva inviato su Instagram – molti dei quali erano di natura violenta e sessuale – sono trapelati online. Da lì in poi per l’attore è stato un susseguirsi di vicende spiacevoli.

Assassinio su Nilo è il sequel di Assassinio sull’Orient Express ed è un adattamento dell’omonimo romanzo di Agatha Christie e segue la vacanza egiziana del detective belga Hercule Poirot a bordo di un enorme piroscafo fluviale. Una vacanza che ben presto si trasformerà nella terrificante ricerca di un assassino, quando l’idilliaca luna di miele di una coppia viene tragicamente interrotta.

Il film vede protagonista Kenneth Branagh nei panni dell’iconico Hercule Poirot e presenta nel cast, oltre a Gal Gadot, Armie Hammer e Branagh, anche Annette Benning, Russell Brand, Rose Leslie, Letitia Wright e Ali Fazal, tra i tanti.

