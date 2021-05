Spiral: Chris Rock sarebbe già pronto per il sequel

Spiral uscirà a breve nelle sale cinematografiche americane, mentre in Italia è atteso per il 16 giugno, e, nel frattempo, Chris Rock, sta già pensando ad un ipotetico sequel. L’attore è stato incalzato sulla possibilità di vestire ancora i panni del personaggio protagonista del film.

Queste sono le parole di Chris Rock a Comicbook.com sulla sua partecipazione ad un sequel di Spiral:

Ne stiamo parlando. Abbiamo lavorato per fare in modo che questo primo film uscisse bene, perciò non vogliamo proiettarci troppo in avanti. Però se il primo andrà bene, mi ci vedrei già pronto a lavorare sul secondo. Poi non vorrei fare spoiler, ma posso dire che Spiral lascia le porte aperte ad un proseguimento.