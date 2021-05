Lobo: Jeffrey Dean Morgan si candida per la parte

Ci sono ancora molti personaggi DC Comics che non sono arrivati sul grande schermo, e Jeffrey Dean Morgan vorrebbe arrivarci con Lobo. L’attore ha espresso il suo gradimento per il character che, fino ad ora, non è mai apparso in un film della DC Comics.

Parlando a CinePOP Jeffrey Dean Morgan ha detto su Lobo:

Ci sono tanti supereroi, ma Lobo mi piace tanto. Vorrei interpretarlo da diverso tempo, ma vedremo come andranno le cose. C’è qualcosa che bolle in pentola, ma vi farò sapere. Adoro comunque il mondo dei fumetti, e spero di restarci dentro, interpretando diversi personaggi per molto tempo.

Morgan, infatti, ha già vestito i panni di Negan di The Walking Dead, e di Thomas Wayne in Batman v Superman. Il suo percorso nello Snyderverso DC Comics doveva proseguire, portandolo a interpretare il Batman di Flashpoint in The Flash, ma così non sarà.

Il character di Lobo è uno dei più caratterizzanti dell’universo a fumetti DC, e non a caso Stan Lee diversi anni fa disse che, per le sue caratteristiche, sarebbe stato bene nel roster di personaggi della Marvel.