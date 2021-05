Ettore Scola: la maratona Rai per ricordare il regista

Ieri, 9 maggio, ed oggi, 10 maggio, Ettore Scola è al centro di un omaggio fatto dalla Rai per ricordare il regista che avrebbe compiuto, durante questo 2021, 90 anni di vita. La Rai ha perciò deciso di realizzare diverse iniziative per ricordare il regista di film come C’eravamo tanto amati.

Su Rai Storia il programma Il Giorno e la Storia approfondirà la carriera di Scola, mentre alle 15,45 andrà in onda su Rai Movie il film drammatico Una giornata particolare. Lo stesso film, alle 23,50, verrà trasmesso su Rai5. Mentre, in terza serata, a Sottovoce verrà mostrata la puntata fatta in omaggio al regista dopo la sua scomparsa, in cui sono intervenuti Giulio Scarpati, Silvia Scola, Massimo Dapporto, Eliana Miglio, Lando Buzzanca e Paolo Genovese.

Passando alla radio, il programma di Radio3, Hollywood Party, renderà omaggio al regista assieme a Pif, che ebbe l’opportunità di intervistare Scola sul set di Ridendo e Scherzando.

Inoltre, RaiPlay omaggerà Scola attraverso la sezione Teche, mostrando Piazza Navona, una serie di sei film realizzati per la TV ne 1988, coordinati dallo stesso Scola. E poi, nella sezione film, saranno disponibili i seguenti lungometraggio del regista: Commissario Pepe; Ballando Ballando; La Terrazza; I Nuovi Mostri; Dramma della Gelosia; Signore e Signori, Buonanotte e Che Strano Chiamarsi Federico.