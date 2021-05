Cruel Peter: una clip in esclusiva dell’horror in arrivo su RaiPlay

Cruel Peter – Clip in anteprima

Messina, Sicilia, 1908. Peter ha tredici anni ed è l’unico erede di una ricchissima famiglia di commercianti inglesi, gli Hoffmann. Viziato e prepotente commette atroci crudeltà nei confronti degli animali, della servitù e dei bambini che frequentano la sua casa. Nessuno ha il coraggio di ribellarsi alle sue cattiverie, finché Alfredo, il figlio del giardiniere, decide che è venuto il momento di fargliela pagare. Lo cattura e lo nasconde in un luogo inaccessibile. Centoundici anni dopo, l’archeologo inglese Norman Nash giunge a Messina, accompagnato dalla figlia tredicenne Liz, per valutare il restauro dello storico Cimitero Inglese sito all’interno del Cimitero Monumentale. Nel corso degli scavi, il ritrovamento di una lapide riguardante la scomparsa di Peter, avvenuta tre giorni prima del catastrofico sisma del 1908, lo mette sulle tracce di un antico mistero che sconvolgerà per sempre la vita della sua famiglia. Dopo il successo internazionale di Fairytale, Malgarini e Bisceglia tornano a dirigere una fiaba gotica ambientata a Messina alla vigilia del devastante terremoto del 1908.Cruel Peter è un film interamente prodotto in Italia, che porta la nostra tradizione culturale a una fruizione internazionale. E’ stato acquistato in oltre 60 paesi, tra cui Usa, Canada, Regno Unito, Cina e Russia, grazie a Voltage Pictures che ne ha curato le vendite in tutto il mondo.

Posted by Lega Nerd on Monday, May 10, 2021