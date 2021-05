Black Widow: i nuovi character posters del film Marvel

Marvel Studios e Disney hanno rilasciato online i nuovi character posters di Black Widow, il primo film del Marvel Cinematic Universe incentrato sul personaggio di Natasha Romanoff alias Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson. Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il nuovo attesissimo film uscirà prima nelle sale cinematografiche – dal 7 luglio – e solo in seguito su Disney+ (con Accesso VIP*), a partire dal 9 luglio 2021.

In Black Widow, un thriller di spionaggio, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova davanti al lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà affrontare la sua storia come spia e le relazioni interrotte, lasciate lungo la strada molto prima di diventare un Vendicatore, un Avengers.

Dopo aver visto i nuovi character posters di Black Widow, ricordiamo che il personaggio di Scarlett Johansson è apparso in numerosi film del Marvel Cinematic Universe, come Iron Man 2, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Il cast del film Marvel, diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, include anche Florence Pugh (Yelena), David Harbour (Alexei / The Red Guardian) e Rachel Weisz (Melina).

