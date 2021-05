Resident Evil Village, presto in commercio il “sangue di vergine” di Lady Dimitrescu

Lady Dimitrescu, celebre antagonista del videogame Resident Evil Village, si prepara a ispirare il nuovo integratore energetico “Maiden’s Blood“, ovvero “sangue di vergine”. Si tratta di un integratore a base di caffeina dal gusto di “infuso di melone” prodotto da G Fuel e approvato ufficialmente da Capcom per la vendita.

Il prodotto verrà messo in commercio sotto forma di tanichetta brandizzata contenente una quantità di “energy powder” utile a soddisfare la creazione di 60 porzioni, il tutto affiancato in bundle con uno shaker da 700ml sui cui è stampata – in maniera un po’ goffa – la torreggiante figura della giunonica “vampira”.

L’azienda di bibitoni energetici promuove i suoi prodotti ai videogiocatori promettendo loro maggiore energia, attenzione, resistenza e rapidità di reazione durante le partite online, con il Maiden’s Blood che promette, nello specifico, “un ricco elisir che vi garantirà poteri oltre ogni immaginazione”. Uno slogan meno incisivo del “ti mette le ali”, ma il seno è il medesimo.

Considerando ritmo e cadenza di Resident Evil Village, piuttosto che il “sangue” energetico con cui accentuare i propri riflessi, potrebbe essere interessante per Capcom prendere in considerazioni joint venture con aziende specializzate in tranquillanti e ansiolitici. Magari la ditta videoludica potrebbe entrare in contatto con Xanax per creare benzodiazepine con stampata sopra l’immagine di Donna Beneviento.

I preordini sono già aperti, ma il prodotto debutterà ufficialmente solo nel luglio prossimo venturo.

