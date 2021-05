One Piece: il cast vocale celebra la vaccinazione fatta

Parte del cast vocale dell'anime di One Piece ha voluto condividere una foto per festeggiare il fatto di aver ricevuto il vaccino.

Alcuni dei membri del cast vocale di One Piece hanno voluto celebrare la vaccinazione ricevuta con una foto ricordo condivisa sui social. L’anno scorso la serie, insieme a molte altre produzioni anime, era stata posticipata a causa della pandemia, e anche se il Giappone è di nuovo in stato di emergenza, le vaccinazioni stanno proseguendo dando un senso di speranza.

Le vaccinazioni stanno iniziando a farsi strada in tutto il mondo e ci si sta avvicinando a un punto di svolta per molti. Il cast vocale di One Piece ha voluto celebrare l’occasione con una foto di gruppo speciale per dare speranza per il futuro anche ai fan. Dai un’occhiata al post di seguito:

Six of the Straw Hats' voice actors got vaccinated today. pic.twitter.com/V8kA3Do8fL — The One Piece Podcast (@OnePiecePodcast) May 8, 2021

La foto include Mayumi Tanaka (la voce dietro Rubber), Cho (che dà la voce a Brook), Ikue Ohtani (che dà la voce a Chopper), Kazuki Yao (che dà la voce a Franky), Katsuhisa Hoki (che dà la voce a Jimbe) e Yuriko Yamaguchi (la voce dietro Nico Robin). Il vaccino rappresenta un grande passo avanti per coloro che danno vita alla ciurma di Cappello di Paglia che potranno tornare a lavorare in sicurezza.

Quest’anno è piuttosto importante per l’anime di One Piece, poiché la serie è attualmente nel bel mezzo del terzo atto dell’arco narrativo di Wano Country. Ogni nuovo episodio è stato ricevuto con entusiasmo dai fan e il regista della serie ha promesso che ci saranno ancora molte novità in arrivo.

