The Flash 7: svelato il costume di Bart Allen/Impulso

Canada Graphs, uno dei “paparazzi” più prolifici per quanto riguarda il set di serie tv e film prodotti a Vancouver, ha diffuso su Instagram la prima foto di Jordan Fisher nel ruolo di Bart Allen / Impulso in The Flash 7, che mostra il suo costume per intero, molto fedele a quello del personaggio dei fumetti DC. Nella settima stagione di The Flash il personaggio ricopre le vesti del figlio di Barry Allen e Iris West-Allen e appare nel 150esimo episodio della serie tv (il 17), che include anche le apparizioni di Jay Garrick, Nora West-Allen (XS) e Godspeed.

Di seguito potete vedere altre foto inedite dal set:

Dopo aver visto il costume completo di Bart Allen in The Flash 7, la serie tv trasmessa dalla rete The CW, sottolineiamo che nel progetto televisivo Impulso è il futuro figlio di Barry Allen e Iris West-Allen, l’adolescente più veloce del pianeta! A causa del comportamento impulsivo di Bart, i genitori saranno costretti a insegnare al loro nuovo figlio l’arte della pazienza, in modo che la famiglia possa lavorare insieme e fermare la più grande minaccia del Team Flash!

Nei fumetti DC, invece, Bart Allen è il nipote di Barry Allen e Iris West. Nato in un lontano futuro, è cresciuto essenzialmente in una realtà virtuale. Per questo, quando in origine si unisce effettivamente al “mondo reale”, al presente, la sua capacità di attenzione non è al massimo perché non sa cosa sia il vero pericolo. Bart Allen è stato nel tempi Impulse, Kid Flash e Flash e membro dei Teen Titans e della Justice League.

