Seth Rogen ha diffuso sul suo profilo ufficiale Twitter le prime immagini di Pam & Tommy, che mostrano Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier) e Lily James (Downton Abbey) rispettivamente nei panni di Tommy Lee e Pamela Anderson nella serie tv di Hulu. Craig Gillespie (I, Tonya) sarà il regista del progetto, che riporterà il pubblico televisivo indietro nel tempo, più precisamente negli anni ’90.

My co-stars, Sebastian and Lily, are a lot cooler than I am. #PamandTommy pic.twitter.com/r8YWh1eBuJ — Seth Rogen (@Sethrogen) May 7, 2021

La miniserie, composta da 8 episodi in totale, ripercorre la storia d’amore tra Tommy Lee e Pamela Anderson, iniziata nel 1995 e conclusa con il divorzio nel 1998. I due – lei nota per aver interpretato il ruolo di CJ Parker in Baywatch e lui per essere il batterista della band heavy metal Mötley Crüe – si erano sposati dopo 4 giorni dal primo incontro.

Nel cast di Pam & Tommy, oltre a Sebastian Stan e Lily James, è presente anche Seth Rogen, interprete di Rand Gauthier, l’uomo che ha rubato e diffuso online il video hard della prima notte di nozze della coppia (il primo video della storia diventato virale su internet). Una vicenda che gli è costata una battaglia legale conclusa grazie a un accordo milionario raggiunto.

Insieme a loro, nel cast compaiono anche Nick Offerman (lo zio di Rand Gauthier), Taylor Schilling (moglie del personaggio di Offerman), Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese e Mozhan Marnò.

